Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Terör operasyonu - ADANA

Terör operasyonu - ADANA

- Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi - Adana Adalet Sarayı tabelası ve binası Adana 'da terör operasyonu - Suriye'de, terör örgütü DEAŞ için savaştıktan sonra Adana 'ya geldiği belirlenen 3 Suriyeli, "uyuyan hücre evinde" yakalandıADANA (AA) - Adana 'da, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla, "uyuyan hücre evinde" gözaltına alınan 3 Suriyeli sınır dışı edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen Suriyeli İ.F. (35), İ.H. (25) ve A.C.M'nin (35) yaklaşık 6 ay önce kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını, daha sonra kente geldiklerini ve "uyuyan hücre evinde" bulunduklarını tespit etti.Suriye'de terör örgütü DEAŞ için savaştıkları, örgüte eleman kazandırdıkları ve silah temini yaptıkları da iddia edilen şüpheliler, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılar, sınır dışı edildi.

Kaçak Akalan Terör Operasyonu Terör Örgütü Sınır Dışı 

İlgili Foto Galeriler
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
Gabar Dağı'nda terör operasyonuGabar Dağı'nda terör operasyonu
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı