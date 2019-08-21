Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Terör operasyonu - ADANA

Terör operasyonu - ADANA

- Şüphelilerin adli tıpa getirilmesi Adana 'daki terör operasyonu - Terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli, ev hapsi ve adli kontrol şartıyla salıverildiADANA (AA) - Adana terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 zanlı, ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgütün faaliyetleri ile kırsal alandaki mensuplarını övdüğü, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına aldığı 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 17 zanlı, ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Şüphelilerin arasında eski HDP Ceyhan ilçe başkanı Tahir Ö. ile ilçe yöneticisi Zöhre Toprak Y'nin de bulunduğu öğrenildi.Polis, 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kent merkezinde 18, Ceyhan ilçesinde ise 5 adrese özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenlenmiş, 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adli Kontrol Adli Tıp Terör Operasyonu Terör Örgütü Özel Harekat Polisleri 

İlgili Foto Galeriler
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı