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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Terör operasyonu - ADANA

Terör operasyonu - ADANA

- Zanlıların Adli Tıp Birimine getirilmesi Adana 'daki terör operasyonu - Helikopter destekli operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 4'ü tutuklandı, 12'si salıverildiADANA (AA) - Adana 'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik helikopter destekli operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 12'si serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 23 Kasım'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlılardan 3'ü alınan ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Polis, kentte terör örgütü PKK/KCK'ya yardım, yataklık ve finansal destek sağladığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatmış, 23 Kasım'da helikopter destekli düzenlediği operasyonda 16 kişiyi gözaltına almıştı.

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Adli Kontrol Terör Operasyonu Terör Örgütü 

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