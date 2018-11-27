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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Terör operasyonu: 8 gözaltı - KONYA İzle

Terör operasyonu: 8 gözaltı - KONYA İzle

- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolü için hastaneye getirilmesi - Zanlıların raporları alındıktan sonra emniyete götürülmeleri Konya 'da terör operasyonu: 8 gözaltı - Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 kişi yakalandıKONYA (AA) - Konya 'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkartılan 10 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.Ekiplerce şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi.
Operasyonda şüphelilerden 8'i yakalandı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.Şüphelilerin yakalandıkları yerlerdeki aramalarda ele geçirilen örgütsel doküman ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Hastane Akalan Terör Operasyonu Terör Örgütü Trol 

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