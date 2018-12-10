Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Terör operasyonu: 27 şüpheli gözaltına alındı - BATMAN

Terör operasyonu: 27 şüpheli gözaltına alındı - BATMAN

- HDP il binasından detaylar - Güvenlik önlemlerinden görüntüler - Zırhlı araçlardan detaylar Batman 'da terör operasyonu - HDP il binasına düzenlenen operasyonda, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla aralarında kadınların da olduğu 27 şüpheli gözaltına alındıBATMAN (AA) - Batman 'da HDP il binasına düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli gözaltına alındı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla HDP il binasında terör örgütü PKK propagandası yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında kadınların da olduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Propaganda Grev Terör Operasyonu Terör Örgütü Açlık Grevi 

İlgili Foto Galeriler
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
Gabar Dağı'nda terör operasyonuGabar Dağı'nda terör operasyonu
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı