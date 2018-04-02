Terör operasyonu (2) - İZMİR Haberi

- Polisin yaptığı aramada bulunan silahlar İzmir 'deki terör operasyonu - Terör örgütü TKEP/L'nin hücre evine yönelik operasyonda gözaltına alınan iki kişi adliyeye sevk edildiİZMİR (AA) - İzmir 'de terör örgütü Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist'e (TKEP/L) yönelik operasyonda gözaltına alınan iki kişi adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü TKEP/L üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan İbrahim A. ile E.Ö'nün Emniyetteki işlemleri tamamlandı.İfadelerinde susma hakkını kullanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - Operasyonİl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 21 Mart'taki operasyonunda terör örgütü TKEP/L'nin hücre evi olduğu belirlenen adreste iki kişi gözaltına alınmış, aramalarda kitapların içi kesilerek saklanmış silahlar, çok sayıda mermi, bomba yapımında kullanılabileceği değerlendirilen elektrik kabloları, 250 gram kimyasal toz madde, bir miktar asit, 500 gram barut, fünye, boru tipi düzenek ve elektrikli anahtar düzeneği ele geçirilmişti.