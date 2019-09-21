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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Terör mağduru aileler evlerine kavuşuyor

Terör mağduru aileler evlerine kavuşuyor

Kura çekimi

( HAKKARİ ) HAKKARİ

Terör Mağduru Çekim Sokağa Çıkma Yasağı Kura Çekimi 


- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hendek olayları döneminde evleri yıkılan vatandaşlar için TOKİ Başkanlığı tarafından yaptırılan konutlar, Noter huzurunda kurayla hak sahiplerine verilmeye başlandı. Yüksekova’da 2016 Mart ayında verilen sokağa çıkma yasağı sırasında evleri yıkılan terör mağduru vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından TOKİ marifetiyle yaptırılan konutlar tamamlandı. 1. etap ve 2. etap konutların kura çekimleri, sabah saatlerinde şehir stadyumunda Noter huzurunda başladı.
Hakkari Vali Yardımcısı İdris Koç, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ve kurum amirlerinin hazır bulunduğu kura çekimine vatandaşlar yoğun gösterdi. Gün içerisinde yapılacak kurayla toplam bin 256 daire hak sahiplerine teslim edilecek.
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