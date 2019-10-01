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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Terör mağdurları için yapılan konutlar - MARDİN

Terör mağdurları için yapılan konutlar - MARDİN

kuranın çekildiği salonsaygı duruşu ve istiklal marşıak parti ilçe başkanı mehmet latif özel konuşmasıkura çekimigenel görüntülerTerör mağdurları için yapılan konutlarMARDİN (AA) - Mardin 'in Nusaybin ilçesinde TOKİ tarafından terör mağdurları için yapılan konutların kurası çekildi.Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Daha sonra konuşan AK Parti Nusaybin İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel, TOKİ konutlarının bir bölümünün hak sahiplerine teslim edildiğini, vatandaşların konutlara yerleşme sürecinin devam ettiğini söyledi.

Bu ay içerisinde tamamının kura işlemlerinin tamamlanmasının planlandığını ifade eden Özel, "En güzel şekilde inşa edilen bu özel konutlar siz kıymetli Nusaybinli hemşerilerimize dağıtılıyor. Sürecin sonuna yaklaşırken devletimiz ve hükümetimiz her zaman sizin yanınızda olmuş, bundan sonra da yanınızda olmaya devam edecek. En ufak bir mağduriyete izin verilmeyecek." şeklinde konuştu.
Kentsel Dönüşüm Ofisi Nusaybin sorumlusu Sercan Barut ise kurası çekilecek konutlar için bilgilendirme yaptı.Konuşmaların ardından noter tarafından Abdulkadir Paşa Mahallesinde 11. etapta bulunan 439 konutun kurası çekildi.

Saygı Duruşu Terör Mağdurları Ak Parti İlçe Başkanı Hükümet Kura Çekimi 

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