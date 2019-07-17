Terör kurbanı Ayaz'ın en büyük hayali, ailesine ev almakmış Haberi

-Patlamanın gerçekleştiği alan

-Güloğlu ailesinin kaldığı çadır

-Köy muhtarı Tuncay Yetik’in konuşması

-Hasan Yetik isimli komşularının konuşması

-Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün konuşması

-Patlamanın olduğu alanı inceleyen Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül

-Makbule Yetik isimli komşularının konuşması

-arşiv görüntüler



( TUNCELİ ) - Ailesinin kaldığı çadırın yakınında kardeşiyle gezerken teröristlerin önceden bıraktığı tahmin edilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kardeşten Ayaz'ın, ailesi için ev alma hayali kurduğu öğrenildi - Olayın yaşandığı bölge görüntülenirken, çocukların yemekten sonra oyun oynamak için çadırdan çıktığı öğrenildi TUNCELİ



- Tunceli'de ailesinin kaldığı çadırın yakınında kardeşiyle gezerken teröristlerin önceden bıraktığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kardeşten Ayaz'ın, ailesi için ev alma hayali kurduğu öğrenildi. Olayın çocukların yemek yedikten sonra oynamak için dışarı çıktığı sırada meydana geldiği öğrenildi. Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasında hayvancılık yapan Cevriye ve Ekber Güloğlu’nun çocukları 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz, kaldıkları çadırın yakınlarında teröristlerin önceden bıraktığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Dün Ovacık ilçesi Munzur Baba Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından Çakmaklı köyünde yan yana defnedilen kardeşlerin komşuları konuştu.

Komşular olayın çadırlara yakın bir yerde meydana geldiğini çocukların oyun oynamak için dışarı çıktığını söyledi.



Ailenin mezrada bir çadırda kaldığını belirten Bilgeç Köyü Muhtarı Tuncay Yetik, "Her ikisi de mutlu ve huzurlu çocuklardı. Her tarafa ışık ve enerji saçıyorlardı. Ayaz’ın tek hayali babasını bu zorlu hayattan kurtarmaktı. Bir ev yapma hayali vardı. O da maalesef küçük yaşta elinden alındı. Ayaz’a sordum büyüyünce ne olmak istiyorsun, güzel bir ev yapıp babamı ve annemi alıp beraber oturmak' demişti” diye konuştu.

2013 yılından beri mezrada hayvancılıkla uğraştığını aktaran komşularından Hasan Yetik ise, “Ben davardaydım 3 tane de misafirimiz geldi, annesi ve babası da bizle birlikteydi. Biz hep beraber içeride yemek yiyorduk. Çocuklar yanımızdaydı. İki bardak çay içtiler. Çocuklar dışarı çıktı bir kaç dakika içerisinde bir patlama oldu. Patlama olduğu anda biz yerimizden sıçradık. Annesi ve babası şoka girdi. Biz sürekli buradan geçiyorduk bir şey yoktu o günlük olabilir. Ne olduğunu görüp anlayamadık” ifadelerini kullandı. Olay günü aileyle birlikte yemek yediklerini aktaran Makbule Yetik ise, “Çocuklar çayını içtiler bana dediler ki hala, biz dışarıda oyun oynamaya gidiyoruz. Dışarı çıktılar. Beş dakika içerisinde ses çıktı. Ben dedim bomba atıldı çocuklar neredeler, onlar da dedi dışarıda. Benim çocuk davarın önündeydi koştu dedi anne ikisi de vurulmuş yerdeler” dedi.

Olay günü ilk etapta kendilerine mayın patlaması olduğuna dair bilgi geldiğini ifade eden Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, “Ama daha sonra bölgeye bakıldıktan sonra biz de baktık taşınabilir bir patlayıcı madde olduğu kanaatine vardık . Bu tip bölgelerde bu tip patlayıcıların olma ihtimali hep var. Uzun yıllardır çatışmalı ortamın bulunduğu bölgeler buralar. Dolasıyla el yapımı patlayıcı ve elden düşme patlayıcının olabileceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.



