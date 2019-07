Terör bittiği Şırnak dağlarının kaplıcalarında şifa arıyorlar İzle

--ropörtajlar

( ŞIRNAK - ÖZEL)- Terör bitti dağlar şenlendi- 33 derece sıcakta kaplıcada şifa arıyorlar- Kato Dağı etekleri ziyaretçi akınına uğruyor ŞIRNAK



- Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen başarılı operasyonlarla bir dönemler teröristlerin kol gezdiği dağlar, huzura erişince vatandaşlar yıllarca gidilmeyen bölgelerin keyfini çıkarmaya başladı.

33 derece sıcak havalarda Zümrüt Kaplıcasına akın eden vatandaşlar kavurucu sıcaklara aldırış etmeden şifa arıyor. Kato Dağı eteklerinde bulunan kaplıca yılın her vakti ziyaretçilerini ağırlıyor. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ilıcak köyünde bulunan Zümrüt Kaplıcaları yaz aylarında bölgede oluşan huzur ile birlikte ziyaretçi akınına uğruyor. Kato Dağı eteklerinde bulunan 43 derece sıcak termal kaynak su, şifa arayanlarla dolup taşıyor. İlçe merkezinden 7 kilometre uzaklıkta bulunan kaplıca yılın her vakti ziyaretçilerini ağırlıyor. Şırnak, Hakkari, Van, Batman, Siirt, Mardin ve yurt dışından gelen vatandaşlar romatizma, bel fıtığı, cilt hastalıklarına iyi geldiğini düşündükleri kaplıcada saatlerce suda kalıyor. Hava sıcaklığı 33 dereceyi bulmasına rağmen haftalarca kamp kurup kaplıcanın keyfini çıkaran vatandaşlar Kato Dağı manzaralı güzel bir tatil geçirmeye çalışıyor. Mehmet Acar adındaki işletmeci kaplıcaya akın eden vatandaşların ilçe ekonomisine büyük ölçüde katkı sağladığını belirtti.

Acar, "Yıllardır bu kaplıca yılın her vakti tıklım tıklım oluyor. Bizim için güzel bir kalkınmadır. Burayı yeni açtık. Gelecek olanların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. İnşallah buralar daha da güzel olacak" dedi.

Hakkari Yüksekova ilçesinden gelen Reşit Özer isimli bir vatandaş ise şifa aramak için bir hafta boyunca kaplıcada kaldığını söyledi.



Özer, "Günlerdir buradayım, buranın doğası, havası, suyu çok güzel herkesi buraya davet ediyorum. Kaplıca çok şifalı yalnız biraz bakımsız ve bir an önce buraların temizlenmesi gerek. Başka her şey çok güzel" diye konuştu.