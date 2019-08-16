Terör bitti, Kato Dağı etekleri Antalya sahillerine dönüştü Haberi

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( ŞIRNAK -ÖZEL)- Silah sesleri yerini çayda serinleyen vatandaşların sevinç çığlıklarına bıraktı ŞIRNAK



- Şırnak'ın Beytüşşebap ilçe sınırlarında Türkiye ile Kuzey Irak sıfır hattında bulunan ve bir zamanlar teröristlerin 'girilmez', 'küçük Kandil' olarak adlandırdıkları 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı etekleri, güvenlik kuvvetleri tarafından sürdürülen başarılı operasyonların ardından huzura kavuşunca silah sesleri yerini vatandaşların sevinç çığlıklarına bıraktı. Kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlar Kato Dağı eteklerinde bulunan Habur Çayına akın etti. Huzurun yakalanması ile çay kenarında oluşan manzara Antalya sahillerini aratmadı. Beytüşşebap ilçesinde bulunan Habur Çayında vatandaşlar kavurucu sıcaklarda serinlemek için Kato Dağı eteklerinden gelen buz gibi sularda serinlemeye çalışıyor. Aşağıdere köyü ile Hisarkapı köyü arasında bulunan Berecın bölgesinde yüzen bir grup genç buz gibi sulara atlayarak gönüllerince eğlendi. Hava sıcaklığının ilçede 42 dereceyi bulması vatandaşların Habur Çayına akın etmesine neden oldu. Beytüşşebap ilçesine 10 kilometre mesafede bulunan bölgeye akın eden gruplar kamp ve piknik yapıp, yer yer 50 metreye varan derinlikteki Yeşilöz Deresi'nde yüzerek serinlemeye çalışıyor. Eskiden bu bölgelerde durmak bile yasakken son iki yılda güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde bölge huzura kavuştu. Huzur ile birlikte ilçe bir çok güzelliğiyle ön plana çıkarken en çok Yeşilöz Deresi ve Habur Çayı yöre halkının uğrak yeri haline geldi. Balık avına çıkanlar, kamp kurup piknik yapanların yanı sıra serinlemek için suya girenlerin oluşturduğu manzara Antalya sahillerini aratmayan görüntüler oluşturdu. Yüzlerce çocuk ve genç buz gibi berrak sularda yüzmenin keyfini çıkarıyor. Ferdi Turan adında bir genç yüzmek ve metrelerce yüksekliklerden suya atlamak için kilometrelerce yol yürüdüğünü belirtti.

Turan, "Burası köyümüze çok uzak değil, her gün buraya gelip yüzüyoruz. Çok güzel bir yer herkesi buraya bekliyoruz. Bütün köylüler buraya geliyor 2 saat boyunca yüzüyoruz" dedi.

Velat Turan ise huzur ile birlikte bölgedeki güzelliklerin ortaya çıktığını söyledi.



Turan, "Yüzlerce insan buraya geliyor. Kimi piknik yapıyor kimiside yüzüyor. Buralar çok güzel olduğu için gayet güzel vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

Muhteşem doğası ve havasıyla baş döndüren ilçe huzur ortamıyla birlikte doğa severleri ağırlamayı bekliyor. Bu yıl ilçeye turist olarak gelen vatandaşlar özellikle Habur Çayı, Zümrüt Kaplıcaları ve Faraşin Yaylasını tercih etti. (SRD-AKK-Y)

