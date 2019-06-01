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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği Aydın'da vatandaşlar karlı dağlara çıkıp böyle serinliyor

Termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği Aydın'da vatandaşlar karlı dağlara çıkıp böyle serinliyor

Aydın şehir merkezinde 39 dereceyi gösteren termometre

Hava Sıcaklığı Soğuk Algınlığı Asırlık Gelenek Yağan 

-Vatandaşlardan görüntü
-Güneşin yakıcı görüntüsü
-yaylada kar kesen vatandaşlar
-topladıkları karları araçlarına yükleyenler
-vatandaşlarla röp
-karda oynayan gençler
-Çuvala konulmuş karın şerbet yapılması

( AYDIN ) AYDIN

- Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın’da termometreler 39 dereceyi gösterince vatandaşlar karlı dağlara akın etti. Şehrin bunaltıcı sıcağından kurtulmak için yaklaşık 1750 metre yükseklikteki Hacetdede Dağına çıkan vatandaşlar bir yandan buz gibi havada serinliyor diğer yandan da kıştan kalma kar kütlelerini toplayıp evlerine götürüyor. Daha çok ovası ve denizi ile bilinen Aydın sınırları içerisinde aynı anda hem yazı hem kışı yaşamak mümkün. Yazın ovalarda aşırı sıcak ve nem nedeniyle yaşam koşulları oldukça zorlaşırken, Aydın dağlarında hava sıcaklığı 19-25 derecelerde seyrediyor. Yaz mevsimi olmasına rağmen dağların bazı bölgelerinde halen kıştan kalma erimemiş kar kütleleri ise görenleri şaşırtıyor. Aydın’da yaklaşık 2 haftadır etkili olan sıcak havanın ardından termometreler 40 dereceye kadar yükselince asırlık gelenek olan karlı serinlik de başladı.
Şehir merkezlerinde dağlardan toplanan karlar şerbetlenerek bardağı 3 TL’ye satılırken pek çok vatandaş da dağlardan kendi karını kendi toplamaya başladı.
Ramazan ayında sıcakta oruç tutan pek çok kişi hem serinlemeye hem de iftarlık kar toplamaya dağlara çıkıyor. Hafta sonu şehir merkezindeki kavurucu sıcaktan kaçan vatandaşlar Hacetdede yaylasına akın ederek yaz ortasında kar oynayıp karlı serinliğin keyfini yaşadı. Araçları ile dağa çıkan vatandaşlar yayladan evlerine bol bol kar taşıdı. Kışın yağan doğal karın, elektrikli makinelerle oluşturulan buzlar gibi soğuk algınlığına neden olmadığını ileri süren vatandaşlar, “Bu kar doğal olduğu için zarar vermiyor. Topladığımız karları üzüm, vişne ya da karadut pekmezleri ile karıştırıp kar helvası yaparak tüketiyoruz. Keyifli bir serinlik yaşıyoruz” diye konuştular. (İK-Y)
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