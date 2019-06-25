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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Termometreler 43 dereceyi gösterdi - AYDIN

Termometreler 43 dereceyi gösterdi - AYDIN

- Termometreden detay - Kent merkezinde parklarda serinleyen vatandaşlarGölgede vakit geçirenlerden Gönül Yeter ile röportaj - Sahillerin havadan görüntüleri - Denizde serinleyen vatandaşlardan görüntüler Aydın 'da termometreler 43 dereceyi gösterdi - Hava sıcaklığının 43 dereceye çıktığı kentte yerli ve yabancı turistler Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahillere akın ettiAYDIN (AA) - Hava sıcaklıklarının 43 dereceye kadar yükseldiği Aydın 'da, yerli ve yabancı turistler, gölgelik alanlarda ve sahillerde serinlemeye çalıştı.Sıcak havaların etkili olduğu Aydın 'da aşırı nem ve sıcaktan dolayı halk dışarı çıkmamayı tercih etti. Dışarı çıkan bazı kişiler ise gölgede vakit geçirdi, bazıları da şemsiyelerle sıcak havadan korundu.Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Didim ve Kuşadası'ndaki sahillere akın eden turistler de denize girerek serinlemeye çalıştı.Didim'in dünyaca ünlü Altınkum Sahili, Kuşadası Kadınlar Denizi Sahili, Sevgi Plajı ve Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki koylarda yoğunluk oluştu.Gölgede vakit geçirenlerden Gönül Yeter, “Bugün çok sıcak. 40 dereceyi geçti. Gölgede hava serinlesin diye biraz dinleniyorum. Çok sıcak olduğu için oturdum. Kalbim çarpıntı yapmaya başladı.
” dedi.
Osman Gezer ise çok sıcak ve bunaltıcı bir hava olduğunu belirterek herkesin gölgelik alanlara kaçtığını söyledi.

Yabancı Turist Gesi Gölgeli 

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