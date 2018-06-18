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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Termometreler 39 dereceyi gösterdi, çocuklar süs havuzlarına akın etti İzle

Termometreler 39 dereceyi gösterdi, çocuklar süs havuzlarına akın etti İzle

Termometre detayı

Lens Sekte Kullar 

-Çocukların yüksekten atlaması
-Yetişkinlerin eğlencesi
-Çocukların takla atarak suya atlaması
-Yasak tabelası
-Güneşlenen çocuklar
-Konuşmalar
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği Diyarbakır’da sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarına akın etti. Diyarbakır’da artan sıcaklıklardan dolayı, Sur ilçesindeki Anzele Parkı’nda bir araya gelen çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu. Okulların tatil olmasıyla beraberinde çocuklar serinlemek için süs havuzuna girdi. Yasak tabelasını dinlemeden havuza giren çocuklar, yaklaşık 5 metre yükseklikten bir metrelik suya atlayarak, tehlikeye aldırış etmeden serinlemeye çalıştı. Çocuklardan Askeri Çelik, “Havalar sıcak, tehlikeli ama ailemiz yanımızda” dedi.
Askeri Çelik’in annesi Gülçin Çelik, “Çocuklarımı buraya getiriyorum eğlensinler diye. Tek başına gönderemiyorum, mecbur ben getiriyorum. Yüzmeyi seviyorlar, biz de getiriyoruz. Tabi biz de serinliyoruz. Oturduk çocukları izliyoruz. Ne güzel eğleniyorlar, onlar eğlenince biz de memnun oluyoruz” diye konuştu.
Sudan çıkan bazı çocuklar, betona uzanıp güneşlenmeyi de ihmal etmedi. (MB-MP-Y)
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