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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Termometre eksi 24'ü gördü, Kars buz kesti

Termometre eksi 24'ü gördü, Kars buz kesti

Araç termometresinin eksi 24'ü göstermesi

Hava Sıcaklığı Baraj Gölü 

-Buz tutan yollardan genel ve detaylar
-Güneşin doğması
-Donan baraj gölünden genel ve detay görüntüler
-Baraj gölünde ortasında buz arasında kalan ağaç ve evlerden detaylar
-Vatandaşların konuşması

( KARS -ÖZEL)- Kars Baraj Gölü dondu KARS

- Kars’ta kışın en soğuk gecesi yaşandı. Hava sıcaklığının gece eksi 24’e düştüğü kentte, Kars Baraj Gölü dondu. Sibirya soğuklarının ekili olduğu Kars’ta gece hava sıcaklığı sıfırın altında 24 dereceye düştü. Sabah saatlerinde ise termometreler eksi 21’i gösterdi. Aşırı soğuk nedeniyle Kars Baraj Gölü dondu. Soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi. Soğuktan çok sayıda evin çeşmesi donarken, vatandaşlar ise araçlarını halı ve battaniyelerle sararak soğuktan korudu. Öte yandan donan Kars Baraj Gölü’nün etrafında bulunan ve boşaltılan evler ile donmuş gölün ortasında kalan ağaçlar ise dikkat çekti.
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