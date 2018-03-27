Termal Sular ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu Programı



- Ankara Kakınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, ''Termal sular maalesef yaşlı vatandaşlarımızın uğrak yeri haline dönüştü. Tamamlayıcı tıp da merdiven altında ehli olmayan kişilerin ellerinde istismar edildi.'' dedi.

Ankara kalkınma Ajansı, Ankara'nın yatırım imkanları ve potansiyellerini ulusal ve uluslararası faaliyetlerle tanıtıp, yatırım ve yatırımcı çekmeye çalışmak amacıyla nı düzenlendi.

programda konuşan Ankara Kakınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, ''. Bundan iki yıl önce doğu Türkistan Uygur bölgesinden bize bir ziyaretçi geldi . Türkiye'de tamamlayıcı tıpla ilgili yatırım yapmak istediğini söyledi.



Bizde bunu dikkate aldık ve işlemlere başladık. Daha sonra vali bizi Uygur bölgesinde görevlendirdi ve oraya ziyarete gittik. Gittiğimizde şaşılacak bir ortam gördük. 20 katlı bir binada araştırma ve deney laboratuvarlarıyla 150'ye yakın bitkinin ilacını tescilleyerek çıkartılmış muhteşem bir tamamlayıcı tıp merkeziyle karşılaştık Üniversitenin bünyesinde bir hastanesi var ve kronik hastalık dediğimiz onlarca hastalık iyileştirdiklerini gözlerimizle gördük.Uygur bölgesinden sonra Macaristan'a gittik. Orada termal tesisi, kaplıcaları ziyaret ettik ve kaplıcalara girdiğimde oradaki en yaşlının kendim olduğunu görünce şaşırdım. Buradan şunu çıkarıyoruz; yaklaşık bin yıllık geleneğimiz halinde gelen tamamlayıcı tıp ve termal sular son yüz yıldır biraz istismara uğradı. Termal sular maalesef yaşlı vatandaşlarımızın uğrak yeri haline dönüştü. Tamamlayıcı tıp da merdiven altında ehli olmayan kişilerin ellerinde istismar edildi. Biz böyle mükemmel iki değerin ticarileşmesi açısından Ankara'nın bir potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Ankara'ya hem ticari manada hem de geleneklerine sahip çıkma anlamında büyük bir önemi olduğuna inandığımız için Ankara Kalkınma Ajansı olarak bu yola baş koyduk'' şeklinde konuştu.

(SKT-BC -

