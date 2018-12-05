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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Termal oteldeki yangın söndürüldü İzle

Termal oteldeki yangın söndürüldü İzle

Yangından görüntüler

Sabah Namazı İlk Müdahale Patlama Sesi Kazan Dairesi Sağlık Ekipleri 

-Dumandan etkilenenlere ilk müdahale
-Otelde kalan vatandaşlar ile röportaj
-Yangın alanından görüntüler

( HATAY ) - Dumandan etkilenen vatandaşlar yaşadıkları dehşet anlarını anlattı HATAY

- Hatay'ın Erzin ilçesinde termal otelde çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Başlamış Mahallesi'ndeki 7 katlı termal otelin kazan dairesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen ve bazıları kurtarılan 20 kişi sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak hastanelere sevk edildi.Otelde kalan vatandaşlar sabah namazı için uyandıklarında dumanları fark ederek oteli boşalttıklarını belirterek, gece boyunca sürekli elektriklerin sık sık kesildiğini, sabah saatlerinde bir patlama sesi duyarak uyandıklarını, ardından otelden dumanlar yükseldiğini anlattılar.
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