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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Termal otelde yangın paniği

Termal otelde yangın paniği

olay yerinden görüntü

Yangın Paniği Yükselen 

-yükselen dumanlardan görüntü
-detaylar

( HATAY - 2) - Kısa sürede büyüyerek oteli saran yangına ekipler müdahale ediyor HATAY

- Hatay'ın Erzin ilçesinde bir termal otelde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Başlamış Mahallesi'ndeki İsos Termal Otel'in mutfağında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek oteli saran yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile çevre ilçelerden sevk edilen söndürme ekipleri müdahale ediyor. Bu arada, itfaiye ekiplere otelde mahsur kalan vatandayları merdivenle kurtardı.
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