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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Termal mağdurları eylem yaptı - İSTANBUL

Termal mağdurları eylem yaptı - İSTANBUL

- Eylemden detaylar - Mağdurların açıklamalarıTermal mağdurları eylem yaptıİSTANBUL (AA) - Satın aldıkları termal devre mülkler bitirilmediği için mağdur edildiklerini dile getiren bir grup vatandaş, Bakırköy'de eylem yaptı.Termal Mağdurları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Kızılcıhamam Akasya Vadisi Termal Tesisleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Devre Mülk ve Tüketiciyi Koruma Derneği, Kırkpınar Termal Mağdurları, Afyon Çınar Termal Mağdurları, Kozza Hissedarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ile mağdur vatandaşlar, Bakırköy Metro İstasyonu önünde bir araya geldi.Burada grup adına açıklama yapan Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, 2005 - 2006 yıllarında projelendirilen termal tesisler bitirilemediği için destek veren vatandaşların mağdur olduğunu söyledi.

Küçük, 500 bine yakın vatandaşın mağdur edildiğini, bu dolandırıcılık faaliyetlerinin bir an önce sonlandırılması gerektiğini dile getirerek, devlet yetkililerinden mağdur vatandaşların sesini duymalarını istedi.Mağdur vatandaşlardan Müge Türüdü, Esenyurt'taki projeye 85 bin lira peşin ödeme yaptığını, hala tapusunu alamadığını anlatarak, "Şu anda işsizim ve her geçen gün mağduriyetim artıyor. Yetkililerden yaşadığımız bu haksızlığa çözüm bulmasını istiyorum." dedi.
Mağdur 65 yaşındaki Şükran Güldür, ev sahibi olma hayali ile 100 lira emekli ikramiyesini bir inşaat firmasına yatırdığını ifade ederek, "9 yıldır evin tapusunu alamadım. Halen kiradayım ve çalışmak zorundayım. Benim gibi mağdur insanların seslerini duyup lütfen yardım eli uzatın." diye konuştu.

Emekli İkramiyesi İnşaat Firması Peşin Ödeme Termal Tesis Dolandırıcılık 

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