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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Termal Aquapark'a yoğun ilgi

Termal Aquapark'a yoğun ilgi

SİMAV EYNAL KAPLICALARINDAN GÖRÜNTÜ

Yüzme Bild Termal Su Termal Tesis 

-TERMAL AQUA PARKTAN GÖRÜNTÜLER
-ÖĞRENCİ HÜSEYİN EKER İLE RÖPORTAJ
-SÜLEYMAN KÖRÜK İLE RÖPORTAJ
-İZMİR’DEN GELEN ŞEREF TEKEL İLE RÖPORTAJ
-YÜZME TUTKUNU EMRAH MACİT İLE RÖPORTAJ

( KÜTAHYA )- Simav’da denize alternatif olarak görülen Eynal Kaplıcaları Termal Aquapark, bölgede yoğun ilgi görüyor KÜTAHYA

- Kütahya’nın Simav ilçesine 5 kilometre uzakta bulunan Eynal Kaplıcaları bölgenin ilk Termal Aquapark'nın bu yaz sezonunda, haftanın 4 günü bayanlara, 3 günü erkeklere hizmet vereceği bildirilirken, 0-6 yaş arası ücretsiz, 7-14 yaş arası 10 TL, 14 yaş üzeri 15 TL olduğu belirtildi. Aquapark gelen öğrenci 14 yaşındaki Hüseyin Eker, “Tatilde buraya serinlemek için geldik. Bu kaplıcadaki termal tesisi son derece temiz, konforlu ve rahat, herkese tavsiye ediyorum. Bazı aqua parkların içinde en güzelinin burası olduğunu gördüm” dedi.
Simav’a tatilini geçirmek için gelen Süleyman Körük (16), sürekli Eynal Kaplıcalarındaki Aquapark'a geldiğini söyledi.

Ailesi ile birlikte her yıl İzmir’den Eynal Kaplıcaları'na gelen Şeref Tekel (33), bir çok Aquapark termal suyun olmadığını, Eynal kaplıcalarındaki tesislerden çok memnun olduklarını ifade etti.
32 yaşındaki yüzme tutkunu Emrah Macit (32), Eynal’daki Aquapark, temiz olduğu için tercih ettiğini belirterek, yüzme sporunu sevenleri Eynal Kaplıcaları'na davet ettiğini söyledi.


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