Terkos Gölü’ndeki kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları böyle görüntülendi

-Arama çalışmaları

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( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL



- İstanbul Çatalca’daki Durusu Gölü'nde (Terkos Gölü) balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişi için yapılan arama çalışmaları drone ile havadan görüntülendi. Dün akşam Çatalca Ormanlı Mahallesi mevkiinde balıkçı kayığı ile Terkos Gölü’ne açılan 3 arkadaş kayığın alabora olması nedeniyle kaybolmuştu. Kayıktaki 3 kişiden biri çevredeki bir balıkçı tarafından yaralı olarak kurtarılırken, 2 kişiyi arama çalışmalarına başlanmıştı. Jandarma Komutanlığına bağlı sualtı ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.



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