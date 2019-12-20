Terkos Gölü’nde kayıp 2 kişi aranıyor

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( İSTANBUL )- Terkos gölündeki arama çalışmalarına havanın aydınlanmasıyla yeninden başlandı İSTANBUL



- İstanbul Çatalca’daki Durusu Gölü'nde (Terkos Gölü) balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin bulunması için sabah saatlerinde arama çalışmalarına yeniden başlandı. Dün akşam saat 22.00 sularında İstanbul Çatalca’daki Durusu Gölü (Terkos Gölü) Ormanlı Mahallesi mevkiinde, balıkçı kayığı ile Terkos Gölü’ne açılan 3 arkadaş kayığın alabora olması nedeniyle kaybolmuştu. Kayığın alabora olduğunu fark eden başka bir balıkçının ilk müdahalesiyle bir kişi yaralı olarak yaralı olarak kurtarılırken 2 kişinin ise arama çalışmalarına başlandı. Gece boyunca itfaiye ve jandarma Komutanlığına bağlı sualtı ekipleri arama çalışmalarını sürdürdü. Bölgedeki olumsuz hava koşulları ile yoğun sis olması nedeniyle ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sabah saatlerinde devam etmek üzere ara vermişti. Ekipler sabah saatlerinde yeniden kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışma başlattı.



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