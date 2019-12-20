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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Terkos Gölü'nde hayatını kaybeden balıkçıların cenazesi adli tıptan alındı

Terkos Gölü'nde hayatını kaybeden balıkçıların cenazesi adli tıptan alındı

cenazenin alınması

İlk Müdahale Adli Tıp Cenaze Urus 

-adli tıptan görüntü
-arşiv görüntüler
-fotoğraf

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Terkos Gölü’nde hayatını kaybeden 2 balıkçının cenazeleri yapılan incelemelerin ardından yakınlarına teslim edildi. Mehmet Er ve Üzeyir Temizkan Dün akşam saat 22.00 sularında İstanbul Çatalca’daki Durusu Gölü (Terkos Gölü) Ormanlı Mahallesi mevkiinde, balıkçı kayığı ile Terkos Gölü’ne açılan 3 arkadaş kayığın alabora olması nedeniyle kaybolmuştu. Kayığın alabora olduğunu fark eden başka bir balıkçının ilk müdahalesiyle bir kişi yaralı olarak kurtarılırken 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Hayatını kaybeden Mehmet Er ve Üzeyir Temizkan isimli balıkçıların cesetleri incelenmek üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. İncelemelerin tamamlanmasının ardından balıkçıların cesetleri ailelerine teslim edildi. Üzeyir Temizkan'ın cenazesinin memleketi Amasya'ya götürüleceği öğrenildi. Mehmet Er'in ise İstanbul'da defnedileceği bilgisi edinildi.
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