Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Terhisine 5 gün kala şehit düştü

Terhisine 5 gün kala şehit düştü

Vali ve beraberindekilerin şehidin evine girişi

Şehadet Baba Ocağı Cenaze Namazı Beyaz Eşya Kaza Kurşunu 

-apartmana bayrak asılması
-taziye çadırının kurulması
-detaylar
-şehidin fotoğrafı

( YALOVA )- Bir ay sonra düğünü olacaktı- Diyarbakır Lice'de kaza kurşunu ile şehit düşen askerin acı haberi Yalova'daki baba ocağını yasa boğdu YALOVA

- Diyarbakır Lice'de kaza kurşunu ile şehit olan Jandarma Er Muhammed İslam Altuğ'un şehadet haberi Yalova'daki baba ocağını yasa boğdu. Terhisine 5 gün kalan Altuğ'un dönüş biletini aldığı, 31 Ağustos'da düğünü olacağı öğrenildi. Diyarbakır Lice'de askerlik görevini yerine getiren Jandarma Er Muhammed İslam Altuğ (21) nöbet değişimi yaptığı sırada kazara patlayan silahtan çıkan kurşun ile yaralandı. Hastaneye kaldırılan Altuğ tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma Er Muhammed İslam Altuğ'un şehadet haberi Süleyman Bey Mahallesi İstiklal Caddesi Safa Sitesindeki baba ocağını yasa boğdu. Acılı haberi aileye Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, Yalova Jandarma Alay Komutanı Ali Gemalmaz verdi. Acı haberi alan Anne Şükret Altuğ ve baba Hakan Altuğ fenalık geçirdi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken evin ön tarafında ise taziye çadırı oluşturuldu. Öte yandan usta birliğinde 9. ayını tamamlayan Altuğ'un teskeresine sadece 5 gününün kaldığı en son beyaz eşya dükkanı olan bir yakını ile 9 günce görüşüp 31 Ağustos tarihinde düğün yapacağını ve beyaz eşya bakmaya geleceğini, baba ocağının karşısındaki bir siteden ev kiralamayı düşündüğünü söylediği öğrenildi. Şehit Er Muhammed İslam Altuğ’un naaşı yarın Yalova’ya getirilecek ve Yalova Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında törenle Yalova Şehitliğine defnedilecek.
İlgili Foto Galeriler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı