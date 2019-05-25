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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Teravih namazına giderken trenin altında kaldı

Teravih namazına giderken trenin altında kaldı

Olay yerinden görüntü

Tahkikat Jandarma Yük Treni Gesi Yaşlı Adam 

-Trenden görüntü
-Raylardan ve detaylar
-Jandarma ekiplerinden görüntü
-Detaylar
-Ölen şahsın fotoğrafı

( KARABÜK )- Dengesini kaybedip raylarda düşen yaşlı adama yük treni çarptı KARABÜK

- Karabük’te Teravih namazına giderken raylarda düşen yaşlı adam yük treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, olay Aşağı Kızılcaören köyünde Teravih namazı için camiye giden 76 yaşındaki Mecit Özer, patika yoldan demir yolundan geçtiği sırada dengesini kaybedip raylara düştü. Bu sırada KARDEMİR’den Kayseri’ye Kangal demiri yüklü 23039 sayılı yük treni raylardaki yaşlı adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan ve ayakları kopan Özer vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Özer, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazayla tahkikat başlattı.
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