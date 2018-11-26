Terasını içki imalathanesine çeviren şahıs tutuklandı



- Tokat'ın Turhal ilçesinde evinin terasını içki imalathanesine çeviren şahıs, Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler düzenlenen operasyon sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Turhal ilçesinde sanayi içerisinde bulunan bir işyerinde kaçak içki satıldığına dair alınan istihbarat sonrasında harekete geçti. A.İ. isimli şahısın burada kaçak içki satışı yaptığının görülmesi üzerine, şahsın ev, işyeri ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramalarda, şahsın ikamet ettiği 3 katlı binanın teras katında kapı ve pencereleri olmayan bir bölümde içki imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen 708 şişe sahte rakı ile 2 bin 280 adet boş şişeye el konulduğu, olayın şüphelisi A.İ,'nin ise yapılan gözaltına işlemi sonrasında çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı bilgisine ulaşıldı. (DEE-GF-

