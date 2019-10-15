Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Tepkiye neden olan kaynak kitabın kapağı değişiyor

Tepkiye neden olan kaynak kitabın kapağı değişiyor

röportaj

Trol 

-arşiv

( GAZİANTEP - ÖZEL) GAZİANTEP

- Kapağındaki heceleme hatası nedeniyle tepkiye neden olan kaynak kitabının kapak tasarımı değişiyor. Gaziantep'te öğrenci ve veliler, bir kaynak kitabındaki "Türkçe" kelimesinde hece hatası olduğunu belirterek, tepki göstermişti. Tepkiler üzerine yayın evi kitabın kapak tasarımını değiştirme kararı aldı. Türkçe dersine ait bir soru bankası kitabının kapağındaki heceleme hatası, velilerin tepkisini çeken kitabın kağak tasarımı değiştiriliyor. 2 ayrı tasarım hazırlayan yayın evinin yapılacak son kontrollerden sonra kaynak kitabını yeniden basacağı öğrenildi. Öğrenci ve veliler de Türkçe bir kaynak kitabında olmaması gereken bir yanlıştan dönüldüğü için yayın evine ve tasarımcılarına teşekkür etti.
İlgili Foto Galeriler
TABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'deTABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'de
18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı
23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı
İranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destekİranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destek
2500 Rakımda Milyonluk Okul2500 Rakımda Milyonluk Okul
Uygulayarak ÖğreniyorlarUygulayarak Öğreniyorlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı