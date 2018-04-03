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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Tepe lambaları çalınan maket polis araçlarına yeni lambalar takıldı

Tepe lambaları çalınan maket polis araçlarına yeni lambalar takıldı

Maket polis araçlarından detaylar

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-Tepe lambalarından detaylar
--arşiv-
-çalınan lambalardan görüntü
-maketten görüntü
-detaylar

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da geçen hafta maket polis araçlarının çalınan tepe lambalarının yerine yenisi takıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara, Sinop ve Ordu yolları ile şehir içinde Atatürk Bulvarı ve Çevre Yolu üzerine maket trafik polis araçları yerleştirildi. Uzaktan bakınca gerçek sanılan maket trafik polis araçlarından Canik ilçesindeki ve İlkadım içesindeki 2 ayrı maket trafik polis aracının üzerine de geceleri gerçek polis aracı olduğu zannedilsin diye polis tepe lambası konuldu. Maketlere yerleştirilen güneş paneli sayesinde geceleri tepe lambaları kendiliğinden yanan maket araçlarının, 26 Mart'ta tepe lambaları çalındı. Akşam saatlerinde Canik ve İlkadım bölgesindeki 2 maket aracının tepe lambalarının çalındığı ihbarı üzerine olay yerine giden ve parmak izi çalışması yapan ekipler, hırsıza ait parmak izi aradı. Parmak izinden yola çıkan ekipler olayın şüphelisi 6 kişiyi yakaladı. Olaydan 1 hafta sonra ise, tepe lambaları çalınan maket polis araçlarına yeni lambalar takıldı.
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