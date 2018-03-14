Tenzile Erdoğan Hatıra Ormanı oluşturuldu - DİYARBAKIR

- Ağaç dikiminden detay görüntüler - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun konuşması - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun ağaç dikmesi - Vali Güzeloğlu: - "İnanan, çalışan ve bu hedefler doğrultusunda buluşan gençlik en büyük güvencemizdir"DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Sur ilçesinde Tenzile Erdoğan Hatıra Ormanı oluşturuldu.Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Diyarbakır İl Temsilciğince, Tenzile Erdoğan Hatıra Ormanı'na fidan dikimi dolayısıyla tören düzenlendi. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, törende yaptığı konuşmada, milli ve manevi bir kimlikle değerlerini bilen, öz güveni olan gençler yetiştirmek amacıyla kurulan TÜGVA'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi adına orman oluşturmasının anlam taşıdığını söyledi.
Güzeloğlu, "İnanan, çalışan ve bu hedefler doğrultusunda buluşan gençlik en büyük güvencemizdir." dedi. Güzeloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 17 Mart Cumartesi günü Diyarbakır 'a geleceğini aktararak, "İnşallah Diyarbakır tek yürek ve tek ses olarak Cumhurbaşkanına olan sevgisini alanlarda haykıracak." ifadesini kullandı.Konuşmaların ardından Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler şehitler Astsubay Ömer Halisdemir ile Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok adına hazırlanan fidanları toprakla buluşturdu.Güzeloğlu, etkinliğe katılan öğrencilerle öz çekim yaptı.Programa, Vali Güzeloğlu'nun eşi Ayşe Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, TÜGVA Diyarbakır İl Temsilcisi Mahmut Yağmur, Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Şükran Mermut, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.