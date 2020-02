- Tenere belgeselinin dünya prömiyeri Los Angeles’ta gerçekleşti İzle

-Hasan söylemez Röp.

- Bisiklet ile Afrika’yı gezen yönetmen Hasan Söylemez’in son belgesel filmi Tenere’nin dünya prömiyeri ABD’nin Los Angeles kentinde The Pan African Film Festivali’nde gerçekleşti. Yönetmen Hasan Söylemez’in belgesel filmi Tenere’nin dünya prömiyeri ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles kentinde gerçekleşti. Avrupa’ya ve daha iyi bir yaşama ulaşmak için Nijer’den Libya’ya 400 bin metre karelik Tenere Çölünü geçen Afrikalıların karşılaştığı zorlukları anlatan ve bu bölgede yaşanan drama dikkat çeken belgesel dünyanın en büyük Afrika film festivallerinden 28’inci The Pan African Film Festivali kapsamında izleyici ile buluştu. ABD’de yaşayan Türklerin yanı sıra Amerikalılardan da büyük ilgi gören filmin gösterimi öncesi yönetmen Söylemez İHA’ya yaptığı açıklamada Türkiye’den ABD’ye filminin dünya prömiyeri için geldiğini ifade ederek, “Filmi Afrika’da Tenere Çölü’nde çektim. Tenere’nin anlamı Tuareg dilinde çöllerin çölü demek” dedi.

“Filmde Afrika’nın Sahra Altı bölgesinden yüz binlerce insan, çölü geçip önce Libya’ya sonra da Avrupa’ya ulaşmaya çalışıyor” şeklinde konuşan Söylemez, insanların çölü geçme anlarını kayıt altına aldığını ve onların çölü nasıl geçtiğini anlattığını vurguladı. Söylemez filmin Türkiye galasının olduğunu, ABD gösteriminden sonra 14 Mart’ta filmin İngiltere’de Avrupa seyircisi ile buluşacağını belirterek ardından filmin Türkiye ve dünyada diğer film festivallerin de gösterimine devam edeceğini söyledi.



Film gösteriminin ardından seyirci tarafından dakikalarca alkışlanan Söylemez, sonrasında seyircilerin sorularını yanıtladı. Filmi izledikten sonra açıklama yapan Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, The Pan African Film Festivalinin önemine değinerek burada filmin gösterilmesinin önemini vurguladı. Oğuz, Söylemez’in dünyanın en zor coğrafyalarından birinde tek başına filmi çekmiş olmasının çok etkileyici olduğunu ifade ederek, “Aynı zamanda bu şekilde etkileyici görsellerle sunulmuş olması da bizi çok mutlu etti” dedi.

Gözlemlerine göre festival genelinde en çok ilgi gören filmlerden birinin Tenere olmasının bir başka mutluluk kaynağı olduğunu söyleyen Oğuz, “Hakikaten çok ciddi bir katılımcı sayısı vardı” dedi.

Oğuz ayrıca Türk Amerikan toplumu ile birlikte filmin başarısına tanıklık etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Filmi izlemeye gelenler arasında bulunan Through Her Eyes/Onun Gözünden filminin yönetmeni Trenton Lumpkin de İHA’ya yaptığı açıklamada, “Konusundan çekimine Tenere inanılmazdı. İnsanların bilmediği bir konu bir sürü insan çölde ölüyor ama asla duymuyorsunuz. Denizde ölenleri duyuyorsunuz diğerlerini duyuyorsunuz” dedi.

Bu sıkıntıların yaşam mücadelesi, aile geçinmesi için yaşandığını belirten Lumpkin, “Bu film gözleri açıyor, ne kadar şanlı olduğunuz anlıyorsunuz” dedi.

Ayrıca Lumpkin Söylemez‘in tüm filmi tek başına çölde çekmiş olmasından dolayı çok şaşırdığını ve etkilendiğini ifade etti.

Filmin Pan Afrika Film Festivalinde ikinci gösterimi 21 Mart tarihinde gerçekleşecek.



