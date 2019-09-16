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16 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tenekede tavuk pişirirken evi yakıyordu - DENİZLİ

Tenekede tavuk pişirirken evi yakıyordu - DENİZLİ

- İtfaiye ekibinin iki katlı evin çatısında çıkan yangına müdahale etmesiTenekede tavuk pişirirken evi yakıyorduDENİZLİ (AA) - Denizli ’nin Pamukkale ilçesinde iki katlı evin çatısından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi 2338 Sokak'ta oturan ve ismi öğrenilemeyen kişi, 2 katlı evinin çatısında tenekede tavuk pişirmek istedi. Teneke çevresine yakılan ateşin büyümesi üzerine evin çatısında yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.Ekiplerce söndürülen yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Çatı Katı Yangına Müdahale 

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