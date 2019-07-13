Tendürek’te operasyon; 3 terörist etkisiz hale getirildi

- Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı'nda düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde 13 Temmuz 2019 tarihinde tespit edilen 3 terörist, Van İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğünce icra edilen operasyon sonucu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
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