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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Tendürek Dağın’da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor İzle

Tendürek Dağın’da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor İzle

Yolda kalan tırlar

Karayolları Kar Temizleme Zincir Takma Tonaj Kar Yağışı 

-kar altında seyreden ağır tonajlı araçlar
-Sürücülerin diğer sürücülerin geçmesini sağlaması

( VAN ) VAN

- Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle trafikte akşamlara neden oluyor. Türkiye'nin en önemli geçitlerinden biri olan ve Van ile Ağrı arasındaki ulaşımı sağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Kar yağışı özellikle geçidin yüksek kesimleri olan Somkaya ve Gülizar köyleri arasında tipiye dönüştü. Sıfırın altında 5 dereceyi bulan soğuk havanın da etkili olduğu bölgede bu durum, çoğunluğu ağır tonajlı birçok aracın yolda mahsur kalmasına neden oldu. Yolda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlatan karayolları ekipleri, sürücüleri zincir takmaları ve yanlarında çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.
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