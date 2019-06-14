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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Tendürek Dağı’nda terör operasyonu İzle

Tendürek Dağı’nda terör operasyonu İzle

arşiv görüntüler

( VAN )- Şimdiye kadar 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonlar devam ediyor VAN

Gesi Terör Operasyonu 


- Van’ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı’nda yürütülen operasyonda bir haftada 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde dün tespit edilen 2 terörist; Van İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.
Hafta başında da 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonları aralıksız devam edileceği belirtildi.
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