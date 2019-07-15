Temmuz ayında Uludağ'a çıkanlar kışı yaşadı İzle

--ULUDAĞ'A GELEN ZİYARETÇİLERDEN GÖRÜNTÜ

--ULUDAĞ HAZIRLIKSIZ GELİP ÜŞÜYENLERDEN GÖRÜNTÜ

--ULUDAĞA GELENLER RÖP



( BURSA - ÖZEL)- Uludağ'a hazırlıksız çıkanlar tir tir titredi BURSA



- Uludağ'a Temmuz ayında çıkanlar yağan yağmur ve soğuk hava sebebiyle kıştan kalma bir gün yaşadı. Pazar günü Uludağ'a çıkarak hem Bursa manzarası izlemek hem de piknik yapmak isteyen ziyaretçiler aşırı soğuk sebebiyle kıştan kalma bir gün yaşadı. Temmuz ayının sıcağına güvenen tatilciler üstlerine kalın bir şey almadan kısa kolluyla Uludağ'a çıktıklarına pişman oldu. Yağan yağmur ve hava sıcaklığının ani düşüşüyle birlikte adeta kıştan kalma bir gün yaşayan tatilciler soğuktan tir tir titredi. Uludağ'da kıştan kalma bir gün yaşadıklarını ifade eden ziyaretçiler "Temmuz ayının sıcağına güvenerek Uludağ'a hazırlıksız çıktık. Burada kıştan kalma bir hava var şuan soğuktan tir tir titriyoruz" dedi.



