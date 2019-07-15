Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Temmuz ayında Uludağ'a çıkanlar kışı yaşadı İzle

Temmuz ayında Uludağ'a çıkanlar kışı yaşadı İzle

-ULUDAĞDAN DETAYLAR

Hava Sıcaklığı Ziyaretçiler Yağan 

--ULUDAĞ'A GELEN ZİYARETÇİLERDEN GÖRÜNTÜ
--ULUDAĞ HAZIRLIKSIZ GELİP ÜŞÜYENLERDEN GÖRÜNTÜ
--ULUDAĞA GELENLER RÖP

( BURSA - ÖZEL)- Uludağ'a hazırlıksız çıkanlar tir tir titredi BURSA

- Uludağ'a Temmuz ayında çıkanlar yağan yağmur ve soğuk hava sebebiyle kıştan kalma bir gün yaşadı. Pazar günü Uludağ'a çıkarak hem Bursa manzarası izlemek hem de piknik yapmak isteyen ziyaretçiler aşırı soğuk sebebiyle kıştan kalma bir gün yaşadı. Temmuz ayının sıcağına güvenen tatilciler üstlerine kalın bir şey almadan kısa kolluyla Uludağ'a çıktıklarına pişman oldu. Yağan yağmur ve hava sıcaklığının ani düşüşüyle birlikte adeta kıştan kalma bir gün yaşayan tatilciler soğuktan tir tir titredi. Uludağ'da kıştan kalma bir gün yaşadıklarını ifade eden ziyaretçiler "Temmuz ayının sıcağına güvenerek Uludağ'a hazırlıksız çıktık. Burada kıştan kalma bir hava var şuan soğuktan tir tir titriyoruz" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Haydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping GösterisiHaydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping Gösterisi
İhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktıİhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
PKKnın Mühimmatları Ele GeçirildiPKKnın Mühimmatları Ele Geçirildi
Süleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda BulunduSüleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda Bulundu
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı