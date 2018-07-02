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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Temmuz ayında kayak keyfi İzle

Temmuz ayında kayak keyfi İzle

- Vatandaşların kurtik dağında kar üzerinde kayması

Dera İstifa Kar Kalınlığı Dolar Gesi 

-- Karın üzerinde kayaktan detay
-- Kar üzerinde piknik yapılması
-- Karpuzun kara gömülmesi
-- Karpuzun kardan çıkarılması ve kesilmesi
-- Genel detaylar
-- Kayak sever Erkan Acar Röp.

( MUŞ -HD)- Karın üzerinde karpuz kesip piknik yaptılar MUŞ

- Muş’ta temmuz ayında yüksek kesimlerde kayak keyfi yapan vatandaşlar, karın üzerinde karpuz kesip piknik yaptı. Muş'un Kurtik Dağı Çavuştepe mevkiine gezmeye çıkan vatandaşlar, burada hem doğanın tadını çıkarıyor hem de kayak yapıyor. Kış aylarında kar kalınlığının 7-8 metreye ulaştığı Kurtik Dağı bölgesine gezmeye çıkan kayakseverler, kış aylarını aratmayacak kayak keyfi yaşıyor. Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan kayaksever vatandaş Erkan Acar, temmuz ayının başında olduklarını hatırlatarak, "Yazın ortasındayız. Kurtik Dağı’nda yer yer 2,5-3 metre karın bulunduğu bir alanda geldik. Karpuzumuzu kestik, semaverimizi kaynattık, pikniğimizi yaptık ve burada doğal ortamda karın üzerinde kayak yaptık" dedi.
"Kayakçılarımız, dolar harcayarak kayak yapıyor" Muş'ta temmuz ayında kayak yapıldığını, kayakseverlerin kar bulamadıkları için dolar harcayarak yurtdışına gitmek zorunda kaldıklarını anlatan Acar, "Biz ocak ayının sonlarında Erzurum'a kayak için gitmiştik. Kar olmadığından dolayı suni karın üzerinde kayak yapıyorduk. Burada kışın yer yer 5-6 metre kar olmasına rağmen, Muş merkeze karayolu ile 12 kilometre, Muş merkeze dikine yaklaşık olarak 4 kilometrede bulunan bir ortamda kayak tesisi yok. Kayak tesisi olmadığı için Muş gençleri bu doğal zenginlikten istifade edemiyorlar. Muş gençlerinin istifade edemediği gibi Türkiye'deki kayakçılar da kar bulamadıklarından Nemrut'ta, Palandöken'de, Uludağ'da, Kartalkaya'da kar olmadığı bir dönemde yurtdışına dolar ödeyerek gidiyorlar. Bizim burada 5-6 metre karın bulunduğu bir ortamda kayak tesisinin bulunmaması, kayakçılarımızın yurtdışına dolar karşılığında gidip antrenman yapması hem ülke için bir kayıp hem de şehrimiz için bir kayıp. Bu ortamın Muş'a, Muş gençliğine, Türkiye gençliğine kazandırılmasını istiyoruz. Türkiye Kayak Federasyonundan buraya acilen kayak tesisi, kayak pisti yapılmasını özellikle rica ediyoruz" diye konuştu.

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