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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Temmuz ayında gençlerin kar keyfi İzle

Temmuz ayında gençlerin kar keyfi İzle

Gençlerin karda kayması

Kar Topu Grup Genç 

-Gençlerin yuvarlanması
-Gençlerin kar topu oynaması
-Kardan görüntü
-Çevreden görüntü
-RÖP- Gençlerden Orhan Rut
-Genel ve detay

( ADIYAMAN - ÖZEL)- Kartopu oynayıp doyasıya kaydılar ADIYAMAN

- Adıyaman’da, bir grup genç Temmuz ayı sıcaklıklarına rağmen erimeyen karda kayarak doyasıya eğlendi. Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Sarıkaya (Çiğ) Köyü sınırlarında kalan ve 2 bin 550 metre yüksekliğindeki dağın zirvesinde bulunan Ulubaba Türbesine gelen gençler, hem türbeyi ziyaret etti hem de burada bulunan karlar üzerinde kartopu oynayıp zaman geçirdi. 16 Temmuz Günü Ulubaba Türbesine gelen bir gurup genç daha sonra zirvede bulunan kar birikintisini gördü. Kış ayında Adıyaman’a yağmayan karın hasretini çeken gençler, kar birikintisi üzerinde kartopu oynadı. Oldukça keyifli dakikalar yaşayan gençler kaymayı da ihmal etmedi. Kayarak düşen gençlerin o keyifli anları ise saniye saniye kaydedildi. Keyifli dakikalar yaşayan gençler, ilk defa yaz ayında kar topu oynadıklarını ve oldukça mutlu olduklarını dile getirdiler.
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