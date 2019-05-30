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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Temizlik sırasında bulduğu altını sahibine ulaştıran işçi ödüllendirildi

Temizlik sırasında bulduğu altını sahibine ulaştıran işçi ödüllendirildi

BAŞKANIN İŞÇİYİ TEBRİK ETMESİ

Temizlik İşçisi Çeyrek Altın Gesi 

-TEŞEKKÜR BELGESİ VERMESİ
-İŞÇİDEN DETAYLAR
-ARŞİV GÖRÜNTÜLER

( BOLU ) BOLU

- Bolu'da caddeleri süpürdüğü sırada bulduğu altını sahibine teslim eden temizlik işçisi, çalıştığı sırada kendisine sürpriz yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi. Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde, 4,5 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan 2 çocuk babası Nevzat Güler, İzzet Baysal Caddesi üzerinde çalıştığı sırada yerde altın kesesi gördü. Keseyi açan ve içinde çeyrek altın olduğunu gören Güler, kesenin üzerine yazılı olan kuyumcuya gitti. Altının sahibinin tespit edilmesi üzerine, Güler bulduğu çeyrek altını İrfan Başaran’a iade etti.Temizlik görevlisinin davranışından haberdar olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İzzet Baysal Caddesi üzerine çalışan Nevzat Güler’i kutlamak için yanına gitti. Yaptığı hareketle Bolu’nun yüzünü ağarttığını ve Bolu’nun insanlarının ne kadar dürüst olduğunu gösterdiğini söyleyen Özcan, yanında getirdiği teşekkür belgesini Güler’e verdi. Güler, yaptığı hareketle caddede bulunan esnafların da takdirini topladı.
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