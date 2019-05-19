Temizlik işçisinin iş aşkı Haberi

-TEMZİLİK İŞÇİSİ İLE RÖPORTAJ

-TEMİZLİK İŞÇİSİ ARABASI İLE UZAKLAŞIRKEN EL SALLAMASI



( GAZİANTEP - ÖZEL)- Elinde süpürgesi ve çöp aracıyla 8 saat boyunca sürekli temizlik yaparak, sokaklarda koşturuyor GAZİANTEP



- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir temizlik işçisi elinde süpürgesi ve çöp arabasıyla her gün 8 saat boyunca sokaklarda koşturarak, temizlik yapıyor. Oruçlu olmasına rağmen kendisini durduramayan işçi, yorulmak bilmiyor. İslahiye Belediyesi temizlik işlerinde yaklaşık 14 yıldır çalışan 39 yaşındaki Cuma Temli, elinde süpürgesi ve çöp aracıyla birlikte sokak sokak dolaşarak temizlik yapıyor. Diğer meslektaşlarına göre daha hızlı hareket eden Cuma Temli, işe başladı mı kendisini durduramıyor. Kendisinin çok enerjisi olduğunu söyleyen temizlik işçisi, oruca ve sıcak havalara rağmen kendisinin bir durduğu yerde duramadığını ifade ediyor. Her gün 8 saatlik mesaisi esnasında sokaklarda koştura koştura temizlik yapan Cuma Temli, kimi zaman tozutması nedeniyle insanların tepkisini çekiyor, kimi zaman ise tertemiz ve pırıl pırıl sokaklar nedeniyle esnaf ve ilçe halkının takdirini kazanıyor. İş bulamadığında ise topladığı çöpleri etrafa dağıtan Temli, kirlettiği sokakları tekrar tekrar temizliyor. Temli, ailesi, amir ve müdürleri ile arkadaşlarının kendisini sık sık yavaş çalışması konusunda kendisini uyarmasına rağmen kendisini durduramadığını ifade etti.

Evinde sadece bir şeyler yerken, içerken ve uyurken kendisini durdurabildiğini belirten Temli, insanların sokakları kirletmesinden rahatsız olmadığını tam tersine memnun olduğunu da ifade etti.



