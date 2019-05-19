Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Temizlik işçisinin iş aşkı Haberi

Temizlik işçisinin iş aşkı Haberi

TEMİZLİK İŞÇİSİNDE DETAYLAR

Temizlik İşçisi Bild Gesi 

-TEMZİLİK İŞÇİSİ İLE RÖPORTAJ
-TEMİZLİK İŞÇİSİ ARABASI İLE UZAKLAŞIRKEN EL SALLAMASI

( GAZİANTEP - ÖZEL)- Elinde süpürgesi ve çöp aracıyla 8 saat boyunca sürekli temizlik yaparak, sokaklarda koşturuyor GAZİANTEP

- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir temizlik işçisi elinde süpürgesi ve çöp arabasıyla her gün 8 saat boyunca sokaklarda koşturarak, temizlik yapıyor. Oruçlu olmasına rağmen kendisini durduramayan işçi, yorulmak bilmiyor. İslahiye Belediyesi temizlik işlerinde yaklaşık 14 yıldır çalışan 39 yaşındaki Cuma Temli, elinde süpürgesi ve çöp aracıyla birlikte sokak sokak dolaşarak temizlik yapıyor. Diğer meslektaşlarına göre daha hızlı hareket eden Cuma Temli, işe başladı mı kendisini durduramıyor. Kendisinin çok enerjisi olduğunu söyleyen temizlik işçisi, oruca ve sıcak havalara rağmen kendisinin bir durduğu yerde duramadığını ifade ediyor. Her gün 8 saatlik mesaisi esnasında sokaklarda koştura koştura temizlik yapan Cuma Temli, kimi zaman tozutması nedeniyle insanların tepkisini çekiyor, kimi zaman ise tertemiz ve pırıl pırıl sokaklar nedeniyle esnaf ve ilçe halkının takdirini kazanıyor. İş bulamadığında ise topladığı çöpleri etrafa dağıtan Temli, kirlettiği sokakları tekrar tekrar temizliyor. Temli, ailesi, amir ve müdürleri ile arkadaşlarının kendisini sık sık yavaş çalışması konusunda kendisini uyarmasına rağmen kendisini durduramadığını ifade etti.
Evinde sadece bir şeyler yerken, içerken ve uyurken kendisini durdurabildiğini belirten Temli, insanların sokakları kirletmesinden rahatsız olmadığını tam tersine memnun olduğunu da ifade etti.

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Kuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi AçıldıKuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi Açıldı
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınır Hattında Denetimlerde BulunduBakan Akar Ve Komutanlar Sınır Hattında Denetimlerde Bulundu
Büyük Çamlıca Camiinde İlk Teravih Namazı KılındıBüyük Çamlıca Camiinde İlk Teravih Namazı Kılındı
Yurttan 1 Mayıs İşçi Bayramı ManzaralarıYurttan 1 Mayıs İşçi Bayramı Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı