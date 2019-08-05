-İşçinin Türk Bayrağanı öpüp cebine koyması



( HATAY ) - HATAY



- Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koydu. Vatandaşın duyarlılığı görenlerden taktir topladı. Hatay Kırıkhan İlçe Belediye, temizlik işlerinde çalışan bir kişi çöpte bulduğu Türk Bayrağını önce öptü sonra katlayarak cebine koydu. Olay akşam saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. İşçinin Türk Bayrağını öpüp cebine koyduğu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. (CNK-

