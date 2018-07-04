Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Temizlik işçisi bulduğu parayı polise teslim etti - BURSA

Temizlik işçisi bulduğu parayı polise teslim etti - BURSA

- Paranın teslim alınması - İşçilerden detaylar - Temizlik işçisi Köksal Atay'ın konuşmasıTemizlik işçisi bulduğu parayı polise teslim etti - Bursa 'da belediye temizlik işçisi Köksal Atay, çöp toplarken bulduğu ve içinde 4 bin lira olan çantayı yetkililere vererek örnek davranış sergilediBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Osmangazi ilçesinde belediye temizlik işçisi Köksal Atay, çöp toplarken bulduğu, içinde 4 bin lira bulunan çantayı yetkililere teslim etti.Ördekli Hamamı Kültür Merkezi yanında, sabah saatlerinde araçla çöp toplayan Atay, içinde 4 bin lira ile ev ve araba anahtarı olan bir el çantası buldu. Bunun üzerine durumu polise bildiren Atay, gelen ekiplere çantayı teslim ederek örnek bir davranış sergiledi.Ekipler, olayla ilgili tutanak tutarken, çantanın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.Atay, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde her gün rutin olarak geldikleri noktadaki çöp kovasında çanta olduğunu fark ettiğini söyledi.

Söz konusu çantayı alıp içine baktığında yüklü miktarda para ve bazı eşyalar gördüğünü belirten Atay, hemen polis ekiplerini arayıp çantayı teslim ettiklerini anlattı.

Temizlik İşçisi Polis Bild Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı