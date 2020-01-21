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21 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Temizlik işçileri, çöpte bulduğu 90 bin liralık çeki sahibine ulaştırdı

Temizlik işçileri, çöpte bulduğu 90 bin liralık çeki sahibine ulaştırdı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin firma yetkili ve temizlik personellerini makamında ağırlaması

Çeyrek Altın Çöp Konteyneri Bulduk Hassasiyet Umutlu 

-Firma yetkilisi Hira Erinöz, işçilere çeyrek altın hediyesi
-Firma yetkilisi Hira Erinöz teşekkür konuşması
-Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi

( MANİSA )- Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, duyarlı temizlik işçilerini makamında ağırladı MANİSA

- Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan 3 personel temizlik sırasında buldukları 90 bin liralık çeki firma yetkililerine ulaştırdı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de örnek bir davranış sergileyen işçileri makamında ağırlayarak duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri Sabri Baykal, Muzaffer Güvenilir ve Mehmet Demir Tekstilciler Sitesi’nde temizlik yaptığı sırada çöp konteynerinde 90 bin liralık çek buldu. Durumdan amirlerini haberdar eden işçiler, çekin firma yetkililerine ulaşmasını sağladı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de duyarlı işçiler ile firma yetkilisi Hira Erinöz’ü makamında ağırladı. Personelinin örnek davranışından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Başkan Çerçi, “Hassasiyetinizden ve bu güzel davranışınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye güzel bir ülke. Hala önemli değerlere sahip bir milletiz. Bu açıdan sizlere bu hassasiyetinizden dolayı teşekkür ediyorum. Türk milletinin geleceği adına hepimiz yarınlardan daha da umutluyuz” diye konuştu.
Personellere teşekkür eden Firma yetkilisi Hira Erinöz de yapılan davranışın önemine dikkat çekerek, “Gerçekten hem belediyemize hem de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızın da dediği gibi böyle örnek davranışlarınızdan dolayı çok mutlu olduk” dedi.

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