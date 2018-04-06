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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Temizlik görevlisinin intikamı...Konteynere gitmeyip kapının önüne bırakılan çöpleri, iş yerinin kapısından içeri böyle attı

Temizlik görevlisinin intikamı...Konteynere gitmeyip kapının önüne bırakılan çöpleri, iş yerinin kapısından içeri böyle attı

-güvenlik kamerası-

Temizlik İşçisi Açık Kapı Temizlik Görevlisi Güvenlik Kamerası Çöp Konteyneri 

-temizlik görevlisinin dışarda çöp poşetlerini toplaması
-büyük poşeti iş yerinden içeri atması
-bölgeden ayrılması

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir temizlik işçisi, konteyner yerine kaldırıma bırakılan çöpleri, iş yerinin açık olan kapısından içeri attı. Temizlik görevlisinin bu hareketi saniye saniye görüntülendi. Manavgat Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı üzerinde bir iş yerinin çalışanları, akşam kaldırıma bıraktıkları çöpleri sabah iş yerinin içerisinde görünce şok oldu. Olayın son günlerde sık sık tekrarlandığını belirten iş yeri sahibi, sadece işlerinin yoğun olduğu günlerde kaldırıma çöp bıraktıklarını, diğer zamanlarda biraz ileride bulunan çöp konteynerine götürdüklerini söyledi.

İş yeri sahibi, temizlik görevlisinin küçük poşetleri almasına rağmen büyük poşeti iş yerinin kapısından içeri attığını dile getirdi. Olay iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Kamera kayıtlarında akşam bırakılan çöpleri almak için gelen temizlik görevlisi küçük poşetleri alıyor ancak büyük poşeti, çöpü bırakan iş yerinin açık kapısından içeri atıyor. Temizlik görevlisi, sonra diğer çöp poşetlerini alıp bölgeden ayrılıyor.
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