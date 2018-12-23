Temizlik görevlisi yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti İzle

--temizlik işçisinin, cüzdanını kaybeden vatandaşa cüzdanı teslim etmesi

--olay yerinden ve cüzdandan detay

--temizlik işçisinden ve şeften rop

--genel ve detay



( ELAZIĞ )-Elazığ'da kaldırım üzerinde içinde para ve kredi kartlarının olduğu cüzdanı bulan temizlik görevlisi, tereddüt etmeden sahibine teslim etti ELAZIĞ



- Elazığ’da bir temizlik görevlisi, kaldırımda bulduğu içinde para ve kredi kartları bulunan cüzdanı, tereddüt etmeden sahibine teslim ederek örnek bir davranış gösterdi. Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Abdullah Güneş, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi Trafo kavşağında hareket amirliğine giderken kaldırımda cüzdan buldu. Cüzdanda bir miktar para, kurum ve kredi kartlarını gören Güneş, durumu amirine bildirdi. Daha sonra kurumsal karttan sahibine ulaşan görevliler, cüzdanı teslim ederek örnek bir davranış gösterdi. Yarım saat önce arabadan indiğini, hareket amirliğine doğru gittiğini ifade eden Abdullah Güneş, “Yerde cüzdan buldum. Bizim müdürü aradım. Cüzdanı müdürümüze teslim ettim. Ondan sonra cüzdanını kaybeden vatandaşa ulaştılar. Vatandaşı çağırdık ve cüzdanı kendisine teslim ettik” dedi.

Akşam saatlerinde personelleri Abdullah Güneş'in kendisini arayarak bir cüzdan bulduğunu aktaran Temizlik İşleri Müdür Yardımcısı Güngör Çelik ise, “Daha sonra biz de cüzdanın bulunduğu yere geldik. Cüzdanı aldık. Cüzdanda bir miktar para, kredi kartları ve kurumsal bir kimlik vardı. Kurumsal kimlikteki bilgiler ile yola çıkarak sahibine ulaştık. Cüzdanını kaybeden vatandaşın telefonuna ulaşarak, kendisi ile iletişime geçtik. Ondan sonra cüzdanı kendilerine verdik.Bu duyarlı davranışı sergileyen personelimize teşekkür ediyorum. Örnek bir davranış sergiledi. Vatandaşın mağduriyeti de kısa bir sürede giderilmiş oldu. Bu manada mutluyuz”ifadelerini kullandı. Temizlik işçisi Abdullah Güneş’in örnek bir davranış sergilediğini belirten cüzdan sahibi ise, duyarlı davranışı nedeniyle teşekkür etti. (RY-HİV-

