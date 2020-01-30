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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Temizlik görevlisi 2 işçi ve şoför zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Temizlik görevlisi 2 işçi ve şoför zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

işçilerin görüntüsü

Hastane Temizlik Görevlisi Belediye Çalışanı Çöp Konteyneri Irak 

-röportaj
-çöp kamyonlarından görüntü

( ANTALYA )- İşçiler tedavilerinin ardından taburcu edildi ANTALYA

- Gazipaşa ilçesi Beyobası Mahallesi Sanayi sitesinde çöp konteynerlerini boşaltan belediye çalışanı 2 temizlik görevlisi ve çöp kamyonunu süren bir şoför, dakikalar sonra fenalaştı. Temizlik işçileri Mahmut Şahin, Mehmet Özer ile çöp aracının şoförü Hakkı Aslan kusmaya başlayınca çöp kamyonuyla Gazipaşa Devlet Hastanesinde geldiler. Üzerleri çıkartılan işçiler tedavi altına alındı. Antalya’dan gelen AFAT ekipler işçiler ve çöp konteyneri üzerinde ölçümler yaptı. Sabah saatlerinde hastaneden taburcu olan işçilerden Hakkı Aslan, "Çöp kovalarını dökerken arkadaşlar maske olduğu halde kokudan etkilenmişler. Koku bana da geldi. Diğer bir çöp bidonunda durduk ve koku ağırlaşmaya başladı.
Yarım saat kadar çalışmaya devam ettik ama arkadaşlarda kusma ve gözlerde yanma belirtisi görülmeye başladı.
İşi bırakıp kendimizi hastaneye attık. Hastanede önce dezenfekte yaptılar. Sonra tahliller yapıldı. AFAT ekipleri geldi. Aracı ve çöp bidonunu incelediler. Maddenin ne olduğunu henüz bilmiyoruz" diye konuştu.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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