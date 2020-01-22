'Temiz evler' projesiyle engelli ve ihtiyaç sahibi yaşlıların evleri temizleniyor Haberi

-- Kaymak'ın evinin temizlenmesinden genel ve detay görüntüler

-- Temizlik personelinin Kaymak'a vedalaşırken sarılması

-- Kaymak'ın temizlik personeline el sallaması

-- Vakfın Emine Kuynuşlu'yu ziyareti

-- Emine Kuynuşlu ile röportaj

-- Vakıf müdürü Alpaslan Akçakavak ile röportaj



( KIRKLARELİ - ÖZEL)"Temiz evler" projesiyle engelli ve ihtiyaç sahibi yaşlıların evleri temizleniyor- En içten temizlik KIRKLARELİ



- Kırklareli’ne bağlı Lüleburgaz Kaymakamlığı gerçekleştirdiği “Temiz Evler” projesi kapsamında Lüleburgaz ve çevresindeki köylerde belirlediği ihtiyaç sahibi ve tek başına yaşayan 22 yaşlı vatandaşın evini her hafta temizliyor. Proje sayesinde temizlik personelleri yaşlıların evini temizlemekle kalmıyor, onlara yol arkadaşı oluyor. Lüleburgaz Kaymakamlığı’nın başlattığı “Temiz Evler” projesi sayesinde, bakıma muhtaç ve bir başına yaşayan ihtiyaç sahibi yaşlıların evleri birer birer temizleniyor. Proje kapsamında Lüleburgaz merkez ve ilçeye bağlı köylerde mesafe aranmaksızın belirlenen ihtiyaç sahibi yaşlıların evleri düzenli aralıklarla temizleniyor. Alanında uzman temizlik personellerince evlerin bütün köşeleri tertemiz hale getiriliyor. Tek başına yaşıyor Lüleburgaz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ekiplerinin evini temizlediği yaşlılardan biri olan Eskitaşlı köyünde yaşayan Zehra Kaymak, uygulamadan memnun olduğunu İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Dört çocuk sahibi olan Kaymak, çocuklarının farklı şehirlerde olduğunu söyledi.



Kaymak, proje sayesinde evine gelen temizlik personeli kadınların kendisine yol arkadaşı olduğunu söyleyerek, “İki kız 2 oğlan olmak üzere 4 çocuğum var. İkisi Antalya’da biri İstanbul’da ve biri de Hayrabolu’da. Antalya’daki kızımı 2 senedir göremiyorum. Kaymakamlığın bu projesine o başvurdu. Benim de ellerim eskisi gibi tutmadığı için kabul ettim. Temizlik personeli evde yapılması gereken ne varsa yapıyorlar. Evi baştan aşağı temizliyorlar. Benim yapamadığım şeyleri yapıyorlar. İki haftada bir pazartesi günleri geliyorlar” diye konuştu.

Temizlik gününü iple çekiyor Hayatı boyunca çocuklarını büyütüp evlendiren Kaymak, şimdi eşini de kaybetmesinin ardından bir başına yaşıyor. Yalnızlığı iki haftada bir gün temizlik personelinin gelmesiyle sona eren Kaymak, “Allah milletimizden, devletimizden razı olsun. Geçim kaynağım yok. Yaşlılık maaşım var sadece. Dul maaşıydı. Şimdi yaşlılık maaşına döndü. Çocuklarım uzak olduğu için gelemiyor yanıma. Kızım 2 senedir gelemedi. O, seneden seneye temizlik yapıyordu. İki sene gelemeyince o başvurdu. Vakıf da iki haftada bir evimi temizlemeye geliyor” şeklinde konuştu.

Bir başına yaşam savaşı Bir diğer evi temizlenen yaşlı ise Sakızköy’de yaşayan 72 yaşındaki Emine Kuynuşlu oldu. Önceleri evi tamamen derme çatma bir haldeyken, duvarları onarılıp boyanan Kuynuşlu’nun evi de 2 haftada bir ekipler tarafından temizleniyor. Eşini ve daha önce de çocuğunu kaybeden Kuynuşlu, evinde tek başına yaşam savaşı veriyor. Kuynuşlu, “Ben burada tek başına kalıyorum. Kimsem yok. Bir tek kız kardeşim var. O bazen yemeğimi yapar. Ben yemeğimi bile yapamıyorum. Kaymakamlıktan 15 günde bir ekip gelir, evimi temizler. Ne ihtiyacım olduysa yaptılar. Evimin dökülen yerlerini bile onardılar. Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.

22 haneye ulaştılar Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Lüleburgaz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Alpaslan Akçakavak, Temiz Evler Projesi kapsamında 22 haneye ulaştıklarını söyledi.



Akçakavak, “Temiz Evler Projesi kapsamında 22 hanemize, temizlik ihtiyaçlarını kendileri gideremeyen, kendisine bakacak kimsesi olmayan, muhtaç durumda olan haneler için arkadaşlarımız programlarını yapıyorlar. Bir haftalık, 10 günlük, 15 günlük periyotlarla temizlik işlerini hallediyorlar. Projemiz zaten 22 hanelik. Kişiler genelde yaşlı ve kimsesi olmayanlardan oluşuyor” diye konuştu.

Muhtaçlık sınırı altındakiler başvurabiliyor Akçakavak, projeye başvurunun vakfa yapılarak gerçekleştirileceğini söyleyerek, başvuru şartlarının neler olduğunu açıkladı.

Akçakavak, “Kişilerin öncelikle bakacak kimsesinin olmaması, muhtaçlık sınırının altında bir gelirinin olması şartını arıyoruz. Çocukları olsa da yanlarında olmamasına bakıyoruz. Tüm bunların yanı sıra kendi ihtiyaçlarını giderecek durumda olmamaları şartlarını arıyoruz. Gazi ve şehit yakını ailelerde de yine kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek durumda olan varsa, onlarda muhtaçlık sınırına bakılmaksızın bu hizmeti vermeye çalışıyoruz” dedi.





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