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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Temiz deniz dalgıçları sevindirdi - MUĞLA

Temiz deniz dalgıçları sevindirdi - MUĞLA



- Temiz deniz dalgıçları sevindirdi - Dalgıçların Akvaryum Koyu'na gitmesi - Deniz tabanını temizleme çalışmalarından detaylar - Çıkarılan atıklardan görüntüler - Dalgıçlardan Öner Karaçiçek'in konuşması - Dalış ekibinin su altı görüntüleri - Genel ve detay görüntülerTemiz deniz dalgıçları sevindirdi - Muğla 'da deniz dibi temizliği etkinliğinde, geçmiş dönemlere göre daha az atık çıktıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesindeki deniz dibi temizliği etkinliğinde, sudan az miktarda atık çıkması dalgıçları ve görevlileri sevindirdi.Bodrum Belediyesince "Denize en çok mavi yakışır." sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliği, Akvaryum Koyu'nda devam etti.Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmada, cam bardak, şişe, iki mangal ve bir ızgara çıkarıldı. Atıklar, tekneyle Bodrum Limanı'na getirildi.
Dalgıçlardan Öner Karaçiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, turizm sezonu öncesi deniz dibi temizliği yaptıkları söyledi.

Çıkarılan atık miktarı ve çeşidinin az olduğunu vurgulayan Karaçiçek, "Bunlarda teknelerden rüzgarla uçan ya da düşen şeyler. Genel olarak denizimiz temiz. Bu bizi sevinirdi." dedi.

Turizm Sezonu Sudan 

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