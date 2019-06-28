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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SU - Doğayı korumak için plastik şişelerden ev inşa etti - ABUJA İzle

TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SU - Doğayı korumak için plastik şişelerden ev inşa etti - ABUJA İzle

- Nijeryalı mimar Dr. Muhammed Sani'nin plastik şişelerden inşa ettiği evden detaylar - Nijeryalı mimar Dr. Muhammed Sani ile röportajABUJA (AA) - GÖKHAN KAVAK/ADAM ABU BASHAL - Nijeryalı mimar Dr. Muhammed Sani, doğayı ve insan sağlığını korumak için plastik şişelerden ev inşa ediyor.Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da yaşamını sürdüren Sani, ülke genelinde çok fazla kullanılan pet şişelerin çevreye ve insan sağlığına verdiği zararı azaltmak için yeni bir yöntem denedi.Doğaya atıldığı zaman bitki ve canlılara zarar veren, imha etmek için yakıldığında ise insan sağlığını olumsuz etkileyen pet şişeleri toplayan Sani, bu şişelerle evler inşa etti.Sani'nin son inşa ettiği ev ise şimdiye kadar yaptıklarının en büyüğü olma özelliğini taşıyor.Başkent Abuja 'da doğanın içinde yer alan ve üstelik elektrik ve suyu da bulunan ev, görenleri şaşırtıyor. - "Afrika'nın en büyük pet şişeden evi"Sani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, plastik şişelerle yaptıkları son evin şimdiye kadar inşa ettiklerinin ve Afrika'nın en büyük pet şişeden evi olduğunu söyledi.

Daha önce pet şişelerle küçük evler yaptığını kaydeden Sani, "İlk defa böyle büyük bir ev inşa ediyorum. Bu ev 5 odadan oluşmakta ve araştırmalarıma göre Afrika’nın en büyük pet şişe evi olma özelliği taşıyor." dedi.
Sani, plastik şişelerden ev yapma fikrini bir arkadaşından aldığını belirterek, "Plastik pet şişelerin güvenli olarak nasıl kullanılabilir hale getirileceğini düşünürken bir arkadaşımdan plastik şişelerden ev yapılabileceği fikrini aldım. Böylece, plastik pet şişeleri kullandığımız zaman ne çevreye ne de insanın sağlığına zarar vereceğiz." diye konuştu.
Nijerya'da pet şişelerin çok fazla kullanıldığına işaret eden Sani, "Su, gazlı içecekler, meyve suları ve sütler başta olmak üzere birçok içecek plastik şişelerde satılıyor. Bu şişeler kullanıldıktan sonra ise çöpe atılıyor. Çöpe atılan pet şişeler, doğaya ve hayvanlara büyük zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

Muhabir Küçük Ev Düşünür Hayvan Gazlı İçecek 

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