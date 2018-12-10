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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Temiz bir dünya için 2800 rakımda kar banyosu yaptılar

Temiz bir dünya için 2800 rakımda kar banyosu yaptılar

2800 rakımdan görüntüler

Çevre Kirliliği Kar Kalınlığı İlginç Görüntü Kar Yığınları Naylon Poşet 

-Karlı dağlarda bulutların ilerleyişi
-Naylon poşet giyerek kar üzerinde çıplak yatanlar
-İneği poşet yüzünde ineği telef olan Hacı Kayhan’ın ağlaması
-Kafalarına poşet giyen bir kişi ile röportaj
-Aydın Aydın’ın konuşması
-Pet Pıt türküsünün seslendirilmesi
-Ağlayan çocuklar
-Çıplak sanatçının kızakla çekilmesi
-Kardan adamın başında dert yanan sanatçı
-Köyden ve çevre dağlardan görüntüler

( HAKKARİ )- Naylon poşet yasasına kar banyolu destek- Eksi 3 derecede kar banyosu yaptılar- Burası Rusya değil Hakkari HAKKARİ

- Çektiği ilginç kliplerle dikkatleri üzerine çeken türkücü Aydın Aydın, naylon poşet yasasına destek vermek amacıyla 2 bin 880 rakımlı Demirtaş köyü zirvesinde dondurucu soğuk havaya aldırış etmeden kar banyosu yaptı. Türkücü Aydın Aydın, kent merkezinden 50 kilometre mesafede buluna ve kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu 2800 rakımlı Demirtaş köyü zirvesinde eksi 3 derece soğuk havada son günlerde gündeme gelen naylon poşet yasasına dikkat çekmek amacıyla kar banyosu yaparken zor anlar yaşadı. Türkiye ve dünyada ilk defa çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla “Pıt pet” diye türkü yapan Aydın Aydın, naylon poşetlere dikkat çekmek amacıyla yaptığı klip ilginç görüntülere sahne oldu. Dondurucu soğuk havaya rağmen 2800 rakımlı Demirtaş köyü zirvesinde Aydın Aydın ve beraberindekiler üstlerini çıkartıp üzerlerine naylon poşet bağlayarak kar yığınlarının üzerine uzandılar. Bir süre önce geçimini sağladığı süt ineği naylon poşet yiyerek telef olan Hacı Kayhan isimli Bağışlı köyü sakini ise, başındaki naylonu çıkartarak gözyaşlarına hakim olamadı. Kayhan, ”Karanlık bir dünya değil aydınlık bir dünya istiyorum. Naylon pet yüzünden çok insan ölüyor. Bir ineğim vardı o da pet poşet yiyerek öldü” dedi.
Kar üzerine yatanlar ise başlarındaki naylon poşetleri çıkartarak karanlık bir dünya değil aydınlık bir dünya istiyoruz, bu naylon poşetler yüzünden nice insanlar ve hayvanların yaşamlarının yitirdiğini belirttiler. Ünlü Türkücü Aydın Aydın ise, temiz bir dünya için bu görev hepimizi düşüyor dedi.
Aydın Aydın, ”Sevinçliyim mutluyuz çünkü 2019 yılında bir yasa çıkıyor naylon poşetlerle ilgili. İnşallah bu güzelim dünyada peti poşeti, ömrü bitmiş pilleri yere atılan çikletleri artık bu dünyadan defin edeceğiz” şeklinde konuştu.
Sanatçı daha sonra naylon poşet giyenlerle birlikte “Pet Pıt” türküsünü seslendirerek temiz bir dünya için bu görev hepimize düşüyor dedi.
Köydeki çocuklarda sanatçıya destek vererek temiz bir dünya için ağladılar. Yapılan ve üzerinde naylon poşet buluna kardan adamın başında dert yanan sanatçı Aydın Aydın, ”Eyvah eyvah demek ki bunlarda başımıza gelecekti. Bir kardan adamımız temiz kalmıştı. Ne yazık ki o da pet poşet oldu. Bundan sonra demek ki kardan adamları da göremeyeceğiz. Bizim kardan adamımız pet poşet oldu” dedi.
Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Türkiye genelinde 'Doları TL'ye çevir' kampanyasına kendi köyü olan Hakkari'nin Bağışlı köyünde TL'ye destek veren ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Aydın Aydın, üzerindeki TL kostümü ve başındaki TL tacı ile köydeki akrabalarına da TL'den taç yaptırmıştı. "Başımızın tacı TL, doları bozduralım hele, duyan duymayana desin, hadi Türkiye el ele, hadi Türkiyem TL'ye" adlı türküyü seslendiren Aydın, daha sonra da çanta dolusu dolarları Zap Suyuna boşaltmıştı.
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