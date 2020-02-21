Temelden lahit çıktı, inşaat durduruldu Haberi

-Lahit ve lahit kapağı görüntüleri

-İnşaat görevlisiyle röportaj

-detaylar



( İZMİR )- İzmir'de yıkılan apartmanın temelinde lahit bulundu İZMİR



- İzmir'in Konak ilçesinde, yıkılan bir apartmanın temelinde lahit bulunurken, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın yerine yapılacak apartmanın inşaatı durduruldu ve alan koruma altına alındı. Konak ilçesi Kahramanlar semtinde, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir apartmanın temelinde Roma dönemine ait olduğu düşünülen lahit mezar ve lahit kapağı olduğu düşünülen kalıntılar bulundu. Kalıntıları bulan inşaat yetkilileri, durumu yetkililere bildirdi. Ön incelemede kalıntıların bir lahit ve lahit kapağı olduğu tespit edildi. Öte yandan çukurdan oluşan ve lahit mezar olduğu ön tespitte belirlenen alanda, kafatasına benzer buluntunun ortaya çıktığı söylendi. İnşaat durduruldu Lahitin bulunduğu alanda şantiye görevlisi olarak çalışan bir kişi, yaptığı açıklamada, "Şuradan bir taş çıktı, altından da boşluk çıktı. Mezara benzer bir boşluk çıktı. Yetkiler de gelip baktılar. 1 metre derinliğinde bir çukur görüldü.

Müzeden gelip baktılar. Tekrardan inceleyeceklerini söylediler. 80 santim eninde 2 metre boyunda ve 40 santimetre derinliğinde bir alan bulundu" diye konuştu.

Lahit kalıntılarının bulunduğu alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerince inşaat durdurulduğu öğrenilirken, alan koruma altına alındı. Lahitin bulunduğu alan gündüz inşaat firmasının görevlisince gece ise polis tarafından korunacağı belirtildi.



loading...